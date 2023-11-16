РФ у Криму накопичила 800 ракет: експерт відповів, як окупанти можуть обстріляти Україну

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що окупанти із Криму можуть одночасно випустити по Україні більше 32 ракет.

Про це він розповів в етері "24 каналу".

Коваленко прокоментував інформацію про те, що Росія в окупованому Криму накопичила понад 800 ракет. Він зазначив, що окупанти одночасно можуть обстріляти Україну більше, ніж 32 ракетами.

"У Криму в розпорядженні окупантів о ОПТК "Іскандер" і загроза від них є - 500 км радіус польоту цієї ракети. Там є "Онікси", які загрожують Херсонській, Миколаївській та особливо - Одеській області. Далі - крилаті ракети морського базування "Калібр" могли бути завантажені у носії - кораблі, підводні човни. Якщо вони завантажили ці пускові, то вони можуть мати завантаженими вже більше 32 ракет і навіть більше. Все залежить від того, яких у них є боєкомплект у Криму. Здійснювати пуски з Новоросійська вони теж можуть", - сказав він.

Нагадаємо, керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що Росія накопичує ракетний потенціал для ударів по енергетиці. Станом на зараз відомо про понад 800 ракет, які зосереджені в окупованому Криму.

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