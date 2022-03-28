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РФ у відповідь на санкції конфіскувала дорогі швейцарські годинники

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РФ у відповідь на санкції конфіскувала дорогі швейцарські годинники

pixabay.com

Елітних швейцарських годинників у Москві більше немає.

Федеральна служба безпеки Росії конфіскувала в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів, щоб помститися Швейцарії за приєднання до санкцій через війну проти України.

Про це пише видання Bloomberg.

Російські правоохоронці пояснили конфіскацію продукції Audemars Piguet митними порушеннями. Однак швейцарська влада впевнена, що операція "найімовірніше була довільним репресивним заходом у відповідь на санкції".

Швейцарська годинникова компанія призупинила експорт до Росії та роздрібні операції в Росії 8 березня.

Раніше стало відомо, що Туреччина чекає на російських олігархів путінського режиму, які перебувають під санкціями. 

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