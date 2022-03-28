РФ у відповідь на санкції конфіскувала дорогі швейцарські годинники

РФ у відповідь на санкції конфіскувала дорогі швейцарські годинники

Елітних швейцарських годинників у Москві більше немає.

Федеральна служба безпеки Росії конфіскувала в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів, щоб помститися Швейцарії за приєднання до санкцій через війну проти України.

Про це пише видання Bloomberg.

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Російські правоохоронці пояснили конфіскацію продукції Audemars Piguet митними порушеннями. Однак швейцарська влада впевнена, що операція "найімовірніше була довільним репресивним заходом у відповідь на санкції".

Швейцарська годинникова компанія призупинила експорт до Росії та роздрібні операції в Росії 8 березня.

Раніше стало відомо, що Туреччина чекає на російських олігархів путінського режиму, які перебувають під санкціями.

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