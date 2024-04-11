РФ ударила по Трипільській ТЕС найновішими Х-69: що про них відомо і чому це гірше за "Кинжал"

За словами аналітиків Defense Express, ракети Х-69, якими Росія атакувала Трипільську ТЕС, є небезпечнішими за "Кинджали".

Для удару по Трипільській ТЕС на Київщині росіяни використали свої найновіші ракети Х-69, які називають небезпечнішими за "Кинджали".

Про це пише Defense Express.

Defense Express зауважує, що це не перше використання Х-69 для удару по Україні. Перша згадка про їх використання з'явилась у лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще у 2023 році.

Пожежа на Трипільській ТЕС після російського удару / Фото: Фото з соціальних мереж

Що відомо про ракети Х-69

Х-69 – російська дозвукова крилата ракетою для літаків тактичної авіації. Запускається з літаків Су-34 та Су-35. Окрім того має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

Спочатку була інформація, що дальність польоту становила 290 кілометрів, однак на практиці цифра зросла. Вага бойової частини, за попередніми даними, становить орієнтовно 310 кг.

Головна особливість – можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

"Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинжал", використанням РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією", – пише Defense Express.

Ракета Х-69 на виставці / Фото: Вікіпедія

Чому Х-69 небезпечніша за "Кинджали"

На думку аналітиків видання, використання Х-69 Росією є гіршою ситуацією для України з декількох причин:

результативний удар по Трипільській ТЕС говорить про можливості проникнення ракети повз виснажену українську протиповітряну оборону;

запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К;

використання за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв.

дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на 50-70 км.

Карта ураження території України з гіпотетичних пускових районів Х-69 з дальністю 400 км (без урахування можливості запуску з території Білорусі) / Фото: Defense Express

"На мапі показані виключно гіпотетичні пускові райони, без урахування можливості ворогом використати повітряний простір Білорусі. У випадку, якщо РФ повторить таку практику часів 2022 року із повітряного простору свого сателіта, то до зони ураження можливо додати всю територію України, окрім Закарпатської області", – попереджають у Defense Express.

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня росіяни вчергове масовано атакували українську енергосистему. Зокрема, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині.

Читайте також: