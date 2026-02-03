- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 354
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ уночі 3 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 3 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Чернігів
Синельникове
Дніпро
Чернігівський р-н
Суми
Конотоп (Сумщина)
Люботин (Харківщина)
Харків
Бровари (Kиївщина)
Київ
Вишгород
Лозова (Хaркiвщина)
Слов'янськ (Донеччина)
Бахмач (Чернігівщина)
Київщина
Одеський р-н
Запорізький р-н
Обухів (Kиївщина)
Передмістя Харкова
Слобожанське
Обухівський р-н
Одеса/Чорноморськ
Одеса
Одеський р-н
Запоріжжя
Кривий Ріг
Нагадаємо, що на Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі.