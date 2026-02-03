ТСН у соціальних мережах

Війна
354
1 хв

РФ уночі 3 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Чернігів

  • Синельникове

  • Дніпро

  • Чернігівський р-н

  • Суми

  • Конотоп (Сумщина)

  • Люботин (Харківщина)

  • Харків

  • Бровари (Kиївщина)

  • Київ

  • Вишгород

  • Лозова (Хaркiвщина)

  • Слов'янськ (Донеччина)

  • Бахмач (Чернігівщина)

  • Київщина

  • Одеський р-н

  • Запорізький р-н

  • Обухів (Kиївщина)

  • Передмістя Харкова

  • Слобожанське

  • Обухівський р-н

  • Одеса/Чорноморськ

  • Одеса

  • Одеський р-н

  • Запоріжжя

  • Кривий Ріг

Нагадаємо, що на Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі.

