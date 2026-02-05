- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 1030
Час на прочитання
1 хв
РФ уночі 5 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 5 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Запоріжжя/р-н
Суми/р-н
Харків/околиці
Самар (Дніпропетровщина
Київ.
Нагадаємо, що російські безпілотники знову атакували Київську область — у Вишгородському районі є поранений і пошкоджений будинок.