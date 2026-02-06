- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ уночі 6 лютого атакувала Україну: де пригриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 6 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Харків;
Ічня (Чернігівщина);
Запоріжжя/р-н;
Ромни/р-н (Сyмщина);
Дніпропетровщина;
Кропивницький;
Ковель;
Суми
Нагадаємо, що раніше повідомляли про атаку на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів.