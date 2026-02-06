ТСН у соціальних мережах

Війна
155
1 хв

РФ уночі 6 лютого атакувала Україну: де пригриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 6 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Харків;

  • Ічня (Чернігівщина);

  • Запоріжжя/р-н;

  • Ромни/р-н (Сyмщина);

  • Дніпропетровщина;

  • Кропивницький;

  • Ковель;

  • Суми

Нагадаємо, що раніше повідомляли про атаку на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів.

