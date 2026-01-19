ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
РФ уночі атакувала Україну: де було чути вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 19 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Васильківка (Дніпропетровщина);

  • Шостка (Сумщина);

  • Одеса;

  • Дніпро.

Нагадаємо, що раніше російські війська завдали удару по Запоріжжю — поранення дістав чоловік, наслідки атаки уточнюються.

