- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 907
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ уночі атакувала Україну: де було чути вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.
У ніч проти 19 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Васильківка (Дніпропетровщина);
Шостка (Сумщина);
Одеса;
Дніпро.
Нагадаємо, що раніше російські війська завдали удару по Запоріжжю — поранення дістав чоловік, наслідки атаки уточнюються.
Автор публікації