РФ уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 1 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Конотоп;
Печеніги (Харківщина);
Харківський р-н;
Дніпро.
Важливі поради щодо безпеки
Під час таких атак життєво важливо дотримуватися правил безпеки, оскільки удари можуть бути непередбачуваними та небезпечними для цивільних:
Коли чуєте повітряну тривогу або вибухи:
Негайно переходьте в укриття або в безпечне приміщення (цокольний поверх, захисне укриття чи метро).
Уникайте відкритих просторів, вікон, дахів та зовнішніх стін — уламки можуть бути небезпечними.
Якщо ви в дорозі, зупиніться у найближчому безпечному місці, трохи далі від великих вікон і металевих конструкцій.
Тримайте при собі базовий “тривожний рюкзак” з документами, водою, ліками, одягом і ліхтариком.
Повідомляйте місцевим службам про будь-які випадки пошкоджень чи поранення.
Після вибухів можуть залишатися невибухлі фрагменти боєприпасів або уламки техніки, не торкайтеся їх і повідомляйте про знахідки відповідні служби (ДСНС, поліцію).
Нагадаємо, що тим часом в Україні триває пересадка під обстрілами: Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.
«Укрзалізниця» запроваджує автобусні трансфер та екстрені зупинки через атаки дронів.