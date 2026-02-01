РФ уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 1 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

Реклама

Конотоп;

Печеніги (Харківщина);

Харківський р-н;

Дніпро.

Важливі поради щодо безпеки

Під час таких атак життєво важливо дотримуватися правил безпеки, оскільки удари можуть бути непередбачуваними та небезпечними для цивільних:

Коли чуєте повітряну тривогу або вибухи:

Негайно переходьте в укриття або в безпечне приміщення (цокольний поверх, захисне укриття чи метро).

Уникайте відкритих просторів, вікон, дахів та зовнішніх стін — уламки можуть бути небезпечними.

Якщо ви в дорозі, зупиніться у найближчому безпечному місці, трохи далі від великих вікон і металевих конструкцій.

Тримайте при собі базовий “тривожний рюкзак” з документами, водою, ліками, одягом і ліхтариком.

Повідомляйте місцевим службам про будь-які випадки пошкоджень чи поранення.

Після вибухів можуть залишатися невибухлі фрагменти боєприпасів або уламки техніки, не торкайтеся їх і повідомляйте про знахідки відповідні служби (ДСНС, поліцію).

Нагадаємо, що тим часом в Україні триває пересадка під обстрілами: Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.

«Укрзалізниця» запроваджує автобусні трансфер та екстрені зупинки через атаки дронів.