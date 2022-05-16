РФ утримує маріупольців у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході – радник мера

Загальна планова кількість місць в таборах – 95 тисяч.
Російська Федерація утримує мешканців Маріуполя у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Маріупольців утримують в 66 таборах в Росії. Загальна планова кількість місць в таборах – 95 тисяч. Такі результати отримані британськими розслідувачами під час перевірки нашої інформації щодо депортації", - заявив Андрющенко.
Він додав, що переважно усі ці табори розташовані на Далекому Сході.
Нагадаємо, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.
Читайте також:
- "Там пекло. Благаємо, допоможіть": дружина воїна з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна
- На "Азовсталі" через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок: мер показав відео із заводу
- Військовий експерт розповів, чи можливо зараз деблокувати Маріуполь
- Чи наважиться Білорусь напасти на Україну: відповідь військового експерта