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РФ утримує маріупольців у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході – радник мера

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РФ утримує маріупольців у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході – радник мера

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Загальна планова кількість місць в таборах – 95 тисяч.

Російська Федерація утримує мешканців Маріуполя у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріупольців утримують в 66 таборах в Росії. Загальна планова кількість місць в таборах – 95 тисяч. Такі результати отримані британськими розслідувачами під час перевірки нашої інформації щодо депортації", - заявив Андрющенко.

Він додав, що переважно усі ці табори розташовані на Далекому Сході.

Нагадаємо, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.

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