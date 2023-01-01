РФ вчергове обстріляла Нікополь: у місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок, поранено жінку

Ворожі "Гради" та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години.

У новорічну ніч російські окупанти двічі обстріляли Нікопольщину і поранили 48-річну жінку.

Про це 1 січня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зокрема, він зазначив, що під приціл потрапили дві громади - Червоногригорівська та Нікопольська.

У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев'ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей - її доправили до лікарні. Ранком жінку виписали.

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.

Атака України ворожими дронами

Нагадаємо, у новорічну ніч Росія "привітала" Україну атакою іранськими дронами-камікадзе. Майже всю ніч у Києві та області лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Станом на ранок 1 січня відомо, що українські сили ППО вночі знищили 45 ударних БпЛА. Більшість із них були спрямовані на Київ та область.

У КМВА зазначили, що в районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено. Інформація щодо жертв відсутня. Водночас уламки збитих дронів зафіксували у різних районах столиці. Зокрема, вони пошкодили автівку в Шевченківському районі, уламки зафіксували на спортивному майданчику, а також на другій колії станції метро "Гідропарк" було виявлено предмет схожий на уламок ракети.

Як уточнив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, вночі по області було запущено майже 30 ворожих безпілотників, є пошкодження об'єкту інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

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