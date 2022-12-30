РФ вчетверте змінила командувача Західним ВО: розвідка Британії повідомляє про внутрішню боротьбу

У Росії знову змінили командувача Західного військово округу на війні в Україні. Євген Нікіфоров став вже четвертим командувачем від початку повномасштабного вторгнення. Він замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, якого призначили лише три місяці тому.

Про це повідомляють у розвідці Великої Британії.

"Заміна старших російських офіцерів, що триває, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності з приводу майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії", - наголошують у звіті британського Міноборони.

Зазначається, що в перші тижні війни Нікіфоров, як начальник штабу російської Східної групи військ, повинен був брати активну участь у спробі СГВ та повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу - через район Чорнобиля.

Ймовірно, тепер завданням Нікіфорова буде утримування правого флангу Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка зі сторін може спробувати наступу на цій ділянці, наголошують у розвіці Британії.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації. Війська РФ 29 грудня продовжили наступ у районі міста. Однак українські військові з боєм наближаються до Кремінної в Луганській області під час контрнаступу на Донбасі.

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