РФ вчора вперше атакувала Київ ракетами С-400: Ігнат пояснив, у чому небезпека

Україні потрібно більше систем ППО, щоб закрити небо над усіма областями. Зробити це тією кількістю ППО, яку передали союзники, наразі все ще неможливо.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його сломами, Росія свідомо використовує зенітні ракети C-300 C-400 проти України, знаючи їхню неточність і те що ППО складно їх збивати. Сами ними атакували росіяни Україну напередодні.

Ігнат зауважив, що РФ вже використовувала зенітні ракети для ударів по містах, наприклад, по Харкову чи Миколаєву, але Київ 14 січня атакували С-300 і C-400 – вперше.

"Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні", – пояснив Ігнат.

Ігнат нагадав, що швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 км/год, С-400 – понад 4000 км/год

"Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву", - сказав речник.

Він також додав, що існує подальша загроза ударів С-300 по Києву. Але надалі будуть вжиті певні кроки, які стосуються північного напрямку, щоб уникати цього.

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення.

Нагадаємо, вранці 14 січня російські війська обстріляли Київ, зокрема, із ракет ЗРС С-400 (модифікація С-300).

Під час ранкової атаки у Києві із запізненням пролунала повітряна тривога через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Дніпровському районі.

Також уламки ракети впали у Голосіївському районі на нежитлову територію.

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