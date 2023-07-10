РФ вдарила авіабомбою по школі в Оріхові, де видавали гуманітарку: багато загиблих і поранених

Окупанти завдали авіаудар по ЗОШ в місті Оріхів, де в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у МВС України.

Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще 11 отримали поранення.

"Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих - трьох жінок, а також чоловіка. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості, після надання першої медичної, допомоги було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Окупанти скоїли черговий воєнний злочин в Оріхові

Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу.

За даними ОВА Запорізької області, ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Нагадаємо, 12 червня окупанти скинули три авіабомби на місто Оріхів Запорізької області. На місці трагедії загинув чоловік.

Попри постійні атаки росіян, на лінії фронту на Запоріжжі залишаються понад дев’ять тисяч людей. Багатостраждальний Оріхівський район - під щоденними ударами ворожої артилерії, авіації та керованих авіабомб. У самому Оріхові, де росіяни руйнують хати, крамниці та школи, залишаються понад тисячу людей.

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