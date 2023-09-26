РФ атакувала безпілотниками Черкащину: є влучання в об'єкт інфраструктури

Війська армії Російської Федерації вночі проти вівторка, 26 вересня, атакували Черкащину безпілотниками. Сталися влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, за попередньою інформацією, минулося без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, у низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА. У Черкаській області сирени лунали від 00:20 до 04:03. ПС попереджали про небезпеку в області, що пов'язана із дронами.

Зранку Повітряні сили відзвітували про нічну атака армії РФ. Зазначається, що Сили протиповітряної оборони знищили 26 дронів. Загалом ворог випустив 38 БпЛА.

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