РФ вдарила чотирма ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Російська армія у ніч проти 17 жовтня атакувала Дніпропетровську область ракетами. Три з них знищили підрозділи протиповітряної оборони. Одна - вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На місці прильоту спалахнула сильна пожежа. Станом на ранок там продовжують працювати рятувальні служби.

Крім того, вночі РФ вдарила по Дніпропетровщині з "Градів" та важкої артилерії. За словами Резніченка, у Нікопольський район прилетіло понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, минулого тижня РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Там спалахнула масштабна пожежа. Мешканців Дніпропетровщини після ворожої атаки закликали заощаджувати електроенергію.

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