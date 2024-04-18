РФ вдарила дронами по авто хлібокомбінату на Чернігівщині: деталі від ОВА

Російські війська 18 квітня атакували безпілотниками автомобіль хлібокомбінату в одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"росія продовжує терор. Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району", – йдеться в заяві.

На щастя, минулося без загиблих. Водій автомобіля отримав вибухову контузію легкого ступеня.

Нагадаємо, 18 квітня в Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетної атаки, скоєної напередодні. Відомо про 18 загиблих та 78 поранених внаслідок російських ударів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на Чернігів: жертв стало ще більше! Нові подробиці трагедії!

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