РФ вдарила дронами по авто хлібокомбінату на Чернігівщині: деталі від ОВА

Водій отримав вибухову контузію легкого ступеня.
Російські війська 18 квітня атакували безпілотниками автомобіль хлібокомбінату в одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"росія продовжує терор. Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району", – йдеться в заяві.
На щастя, минулося без загиблих. Водій автомобіля отримав вибухову контузію легкого ступеня.
Нагадаємо, 18 квітня в Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетної атаки, скоєної напередодні. Відомо про 18 загиблих та 78 поранених внаслідок російських ударів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на Чернігів: жертв стало ще більше! Нові подробиці трагедії!
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