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РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою: у Мережі з'явилося відео

РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою: у Мережі з'явилося відео

Вибух. / Фото: Associated Press

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ немає.

Зранку 21 листопада Повітряні сили України у своєму звіті повідомили, що росіяни здійснили удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпрі. Зазначається, що атака відбулася без наслідків.

У Мережі з'явилося відео обстрілу нібито цією ракетою.

Зокрема, на відео, ймовірно, видно "прильоти" шести бойових блоків цієї ракети. Є припущення, що це могла бути ракета РС-26 "Рубіж". Зауважимо, що вона може нести на собі до 1,5 тонн вибухівки, а її дальність ураження – до 6000 кілометрів. Це еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М". 

Наразі офіційної інформації від Генштабу ЗСУ немає — лише інформація у ранковому зведенні Повітряних сил. 

Ймовірний момент удару міжконтинентальною балістичною ракетою РФ

Ймовірний момент удару міжконтинентальною балістичною ракетою РФ

Нагадаємо, зранку 21 листопада російські військові завдали ракетних ударів по Дніпрі. Окупанти атакували балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами. ППО знищила шість крилатих ракет Х-101 .

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