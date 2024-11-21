РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою: у Мережі з'явилося відео

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ немає.

Зранку 21 листопада Повітряні сили України у своєму звіті повідомили, що росіяни здійснили удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпрі. Зазначається, що атака відбулася без наслідків.

У Мережі з'явилося відео обстрілу нібито цією ракетою.

Зокрема, на відео, ймовірно, видно "прильоти" шести бойових блоків цієї ракети. Є припущення, що це могла бути ракета РС-26 "Рубіж". Зауважимо, що вона може нести на собі до 1,5 тонн вибухівки, а її дальність ураження – до 6000 кілометрів. Це еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М".

Наразі офіційної інформації від Генштабу ЗСУ немає — лише інформація у ранковому зведенні Повітряних сил.

Ймовірний момент удару міжконтинентальною балістичною ракетою РФ

Нагадаємо, зранку 21 листопада російські військові завдали ракетних ударів по Дніпрі. Окупанти атакували балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами. ППО знищила шість крилатих ракет Х-101 .

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