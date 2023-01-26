РФ вдарила по будівлі сільради на Херсонщині: одна людина загинула, 4 поранені

Під час сьогоднішньої ракетної атаки російські окупанти вдарили по будівлі Кочубеївської територіальної громади (Бериславський р-н., Херсонська область).

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок удару, один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Ще четверо було поранено. Їх евакуювали до лікарень Кривого Рогу.

"Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Зараз наші лікарі борються за її життя. Людмила обов'язково витримає. А ми все зробимо для цього", – зазначив Вілкул.