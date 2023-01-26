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РФ вдарила по будівлі сільради на Херсонщині: одна людина загинула, 4 поранені

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ вдарила по будівлі сільради на Херсонщині: одна людина загинула, 4 поранені

Серед поранених – очільниця Кочубеївської територіальної громади.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки російські окупанти вдарили по будівлі Кочубеївської територіальної громади (Бериславський р-н., Херсонська область).

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок удару, один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Ще четверо було поранено. Їх евакуювали до лікарень Кривого Рогу.

"Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Зараз наші лікарі борються за її життя. Людмила обов'язково витримає. А ми все зробимо для цього", – зазначив Вілкул.

© Олександр Вілкул / Facebook
Фото: Олександр Вілкул / Facebook
©

Повітряний удар РФ 26 січня

Нагадаємо, що 26 січня російські окупанти вкотре атакували Україну своїми ракетами та дронами.

Під час атаки Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. За інформацією ДСНС, від російських ударів по Україні 26 січня загинули 11 людей. Ще 11 дістали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
2421
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