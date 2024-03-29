РФ вдарила по Харкову новою модифікованою авіабомбою: в ОВА зробили тривожну заяву

Новий боєприпас - це "щось середнє між ракетою і КАБом".

Армія РФ 27 березня вперше вдарила по Харкову модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Ці керовані боєприпаси можуть долітати до будь-якого району міста.

Про це заявив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному".

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", - пояснив чиновник.

Синєгубов називає використання такого керованого боєприпасу новим етапом. Цей снаряд менший за керовану авіабомбу та ракету С-300, але має велику руйнівну силу. За його словами, 27 березня росіяни запускали авіабомби з Бєлгородської області. Від пуску до моменту "прильоту" вони "прийшли десь 72-74 км"

"Було два постріли, їх здійснили не одночасно. Був розрив по часу. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що було, напевно, випробування. Можливо, вони шукали наші засоби ППО, щоб їх виявити. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один - з півночі, другий - через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста", - розповів Синєгубов.

УМПБ Д-30СН - це повітряна ракета, яка чіпляється на літак. Втім, модифікована таким чином, щоб вона була керована і вражала наземні цілі. Боєприпас можуть випускати як із РСЗВ, так і з літаків. Синєгубов каже, що "це щось середнє між ракетою і КАБом".

Нагадаємо, вдень 27 березня РФ атакувала житловий мікрорайон Харкова. Російські окупанти завдали двох ударів по Шевченківському району. Одна людина загинула, а близько 20 було травмовано.

Поліція повідомила, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас. Російські окупанти застосували авіабомби – вперше від 2022 року.

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