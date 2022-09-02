РФ вдарила по Харкову ракетою С-300: утворилася величезна вирва (фото)

Жертв і постраждалих немає.

Російська армія 2 вересня вдарила по Холодногірському району Харкова ракетою С-300. У результаті атаки утворилася величезна вирва.

Фото показав мер міста Ігор Терехов.

"Крім чотирьох автомобілів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Про жертв інформації немає", - зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти 2 вересня вдарили по двом об'єктам російських окупантів у Мелітополі. Серед них - склад боєприпасів у районі аеродрому, який росіяни вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

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