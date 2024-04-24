РФ вдарила по Херсонщині: пошкоджені 15 будинків, є жертва і поранені

Також є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію та ін.

Російські війська обстріляли Херсон та населені пункти області, влучивши по житлових будинках та об’єктах інфраструктури. Внаслідок ударів загинула людина і є поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом 23 квітня окупанти обстріляли Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та Херсон.

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Російські загарбники влучили по житлових кварталах Херсонщини. Внаслідок "прильотів" було пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомо та газогони.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро – зазнали поранень.

До слова, російські війська в ніч проти 24 квітня атакували ракетами Харків: є влучання по території ЖК, пошкоджені багатоповерхівки, десятки авто та інші об’єкти. Постраждали шестеро людей.

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