РФ вдарила по критичній інфраструктурі Миколаєва: влада повідомила про жахливі наслідки

Вночі 16 лютого російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Чимало людей без теплопостачання.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Наслідки обстрілу Миколаєва

Шмигаль наголошує: росіяни зробили це свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу.

"Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – наголосив політик.

Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

"У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я", – додав прем'єр.

Координуються зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям. За підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зауважує Шмигаль, буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом мешканців міста.

Голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону додав, що працівник Миколаївської ТЕЦ, який постраждав внаслідок вибуху, перебуває у лікарні.

"Повністю зруйнована генерація електроенергії - вона не підлягає відновленню найближчим часом. Сьогодні у нас є головна ціль - запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", – додав Сенкевич.

Він констатував, що підключення опалення може тривати до двох днів.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

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