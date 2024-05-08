РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами": пошкоджено два обʼєкти енергетичної інфраструктури

Вночі 8 травня армія РФ масовано атакувала Львівську область крилатими ракетами та ракетами "Кинджал". Атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Зазначається, що окупанти завали ударів по Львівщині під час двох повітряних тривог. Агресорка Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в області.

Близько 05:00 окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Внаслідок "прильоту" виникло два осередки займання. На місці ударів працює ДСНСю

Крім того, через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час повторної повітряної тривоги о 06:27 росіяни атакували Львівщину "Кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали, наголосив голова ОВА.

За попередньою інформацією, минулося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі, наголосив Козицький.