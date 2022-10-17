РФ вдарила по Миколаєву: дрони влучили у фармацевтичний склад та об’єкти промислової інфраструктури

За попередньою інформацією, постраждалих нема.
Іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136", якими окупанти цієї ночі атакували Миколаїв, влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих нема.
Нагадаємо, що на півдні України ЗСУ знищили 9 "шахідів" за годину. Загалом було знищено 11 іранських дронів.
Українська система ППО ввечері 16 жовтня у Миколаївській області збила два іранські дрони Shahed 136.У Миколаєві на місці одного з вечірніх "прильотів" сталася пожежа.
Навала дронів
Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.
За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".
МЗС Ірану своєю чергою знову заперечило заяви про начебто поставки до Росії дронів-камікадзе, якими окупанти атакують Україну.
Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий різновид дрона, який зафіксували поблизу Києва.