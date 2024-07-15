РФ вдарила по Мирнограду і Лиману на Донеччині: є загиблий і багато поранених (фото)

Російські окупанти атакували ракетами міста Мирноград і Лиман на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула і щонайменше дев’ятеро поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили 1 людину, поранили 6. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами", – написав Філашкін.

У Лимані відомо про трьох поранений. Пошкоджено щонайменше один будинок і кав'ярню.

Обстріл Лимана і Мирнограда 14 липня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, що 13 липня Росія влучила авіабомбою у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області.

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