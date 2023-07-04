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РФ вдарила по Первомайському на Харківщині ракетою "Іскандер": в ОВА розповіли, куди цілились окупанти

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1998
Час на прочитання
1 хв
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РФ вдарила по Первомайському на Харківщині ракетою "Іскандер": в ОВА розповіли, куди цілились окупанти

Через обстріл у Первомайському знищені авто та пошкоджені будинки / Фото: ДСНС України

Кількість потерпілих зросла до 35 осіб.

Російська терористична армія у вівторок, 4 липня, вдарила по Первомайському Харківської області ракетою "Іскандер". Вони прицільно цілились у житлові квартали, щоб поранити людей. 

Про це в етері телемарафону сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Голова ОВА наголосив, що росіяни прицільно цілились у житловий район. Уже відомо про 35 потерпілих, серед яких 10-місячне немовля, яке перебуває у реанімації. 

Окупанти
Окупанти "Іскандером" вдарили по Первомайському / Фото: ДСНС України

"Це була ракета типу "Іскандер". Вцілила виключно в житловий район. Жодних промислових, а тим більш військових об'єктів тут немає. Наразі відомо нам про людей, які постраждали - їх тридцять п'ять, десять дітей, одна дитина віку 10 місяців знаходиться в реанімації. Якщо брати по будівлях, то це дев'ять багатоповерхівок. Якщо брати людей, яким пошкоджено оселі - їх відповідно майже дві тисячі людей", - сказав Синєгубов. 

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, армія РФ атакувала місто Первомайський у Харківській області. Кількість поранених зросла до 31, серед них 10 дітей, зокрема, 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1998
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