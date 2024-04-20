РФ вдарила по Україні балістичними і авіаційними ракетами: скільки вдалося збити

Вночі проти суботи, 20 квітня, російські окупанти завдали по Україні ударів різними типами ракет. Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та розвідувальні БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Армія РФ атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області. Крім того, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі Україна знову "почервоніла" через загрозу ударів ракетами. Зокрема, вибухи пролунали у Запоріжжі. Вже зранку РФ атакувала Одесу.

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