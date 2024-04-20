Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ вдарила по Україні балістичними і авіаційними ракетами: скільки вдалося збити

РФ вдарила по Україні балістичними і авіаційними ракетами: скільки вдалося збити

Ракетний обстріл. Колаж ТСН.ua

Росіяни також запускали розвідувальні дрони.

Вночі проти суботи, 20 квітня, російські окупанти завдали по Україні ударів різними типами ракет. Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та розвідувальні БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Армія РФ атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області. Крім того, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам"", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, вночі Україна знову "почервоніла" через загрозу ударів ракетами. Зокрема, вибухи пролунали у Запоріжжі. Вже зранку РФ атакувала Одесу. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація