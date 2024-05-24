РФ вдарила по "Укрзалізниці" на Харківщині: які наслідки (фото)

Було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі у Харківській області.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – йдеться в заяві.

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Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Минулося без жертв та постраждалих.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

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Зруйнована залізнична інфраструктура на Харківщині після російського удару / Фото: "Укрзалізниця"

Нагадаємо, російські війська 23 травня завдали десяток ударів по Харкову. Були влучання у комунальне підприємство та друкарню "Фактор-Друк". Кількість загиблих та поранених постійно зростає.

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