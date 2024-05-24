РФ вдарила по "Укрзалізниці" на Харківщині: які наслідки (фото)

Було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.
Російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі у Харківській області.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – йдеться в заяві.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.
Минулося без жертв та постраждалих.
Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.
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Нагадаємо, російські війська 23 травня завдали десяток ударів по Харкову. Були влучання у комунальне підприємство та друкарню "Фактор-Друк". Кількість загиблих та поранених постійно зростає.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Харкові жалоба за загиблими під час масованого обстрілу міста! Росіяни намагаються знищити місто
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