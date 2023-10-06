РФ вдарила по житлових будинках у Харкові: близько 20 людей звернулися за допомогою

У Харкові внаслідок ранкового удару країною-агресоркою РФ кількість постраждалих зросла до 23. З під завалів витягнули тіло 10-річного хлопчика.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, по будинках вдарили дві ракети "Іскандер".

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, після ракетного удару за медичною допомогою звернулися близько 20 людей.

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Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав 2 ракетні удари.

"Одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа", - написав він.

Нагадаємо, Росія зранку щонайменше двічі вгатила по центру Харкова. Під ударом перебувала центральна частина міста.

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