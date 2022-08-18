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РФ вдарила ракетами по гуртожитку в Харкові: з'явилися фото наслідків

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РФ вдарила ракетами по гуртожитку в Харкові: з'явилися фото наслідків

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Рятувальні роботи тривають.

Зранку 18 серпня Росія вдарила ракетами по Слобідському району Харкова. Під обстріл потрапила будівля гуртожитку. Наразі відомо про 18 постраждалих та одного загиблого.

Мер міста Ігор Терехов показав наслідки обстрілу.

Він зазначив, що серед поранених - двоє дітей

На місці події спалахнула пожежа на площі 800 кв. метрів. Рятувальні роботи тривають.

© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, після вечірнього обстрілу Харкова, який забрав життя 7 мирних мешканців, російські окупанти вранці у четвер, 18 серпня, завдали ще одну серію ударів ракетами по місту.

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