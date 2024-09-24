РФ вдарила вночі балістикою, авіаційними ракетами і дронами: скільки цілей вдалось збити

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Вночі проти 24 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 85 засобами повітряного нападу: різними ракетами і безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 66 ударних БпЛА.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Війська РФ випустили вночі - від 20:00 23 вересня до 07:00 24 вересня:
- одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;
- одну ракету (тип встановлюється) із Курської області;
- 81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курська та Приморсько- Ахтарська.
Військові наголошують, що основним напрямком удару РФ стали північні та центральні області України.