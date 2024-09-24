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РФ вдарила вночі балістикою, авіаційними ракетами і дронами: скільки цілей вдалось збити

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РФ вдарила вночі балістикою, авіаційними ракетами і дронами: скільки цілей вдалось збити

Фото: Associated Press

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Вночі проти 24 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 85 засобами повітряного нападу: різними ракетами і безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 66 ударних БпЛА. 

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. 

Війська РФ випустили вночі - від 20:00 23 вересня до 07:00 24 вересня:

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;
  • одну ракету (тип встановлюється) із Курської області;
  • 81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курська та Приморсько- Ахтарська.

Військові наголошують, що основним напрямком  удару РФ стали північні та центральні області України.

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