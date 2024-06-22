РФ вдарила вночі ракетами "Калібр": у ЗСУ розповіли подробиці атаки

Вночі 22 червня під час удару по Україні російська армія випустила чотири крилаті ракети "Калібри" з акваторії Азовського моря. Це було досить очікуваним.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря. Це є важливим поворотним моментом. Вони використовують його, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці і в такий спосіб намагаються застосовувати свої надводні кораблі", - наголосив Плетенчук.

За його словами, РФ для ударів по Україні використовує Азов, а тому було очікуваним, що саме з його акваторії може відбутися атака "Калібрами". Цієї ночі ППО збила всі ці крилаті ракети.

"Ефективність "Калібрів" вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже знаємо, що з ними робити. Тим не менш, цей факт є неприємним. Вони вирішили, що можуть використовувати Азов для розміщення своїх кораблів і застосування. Але вони, мабуть, забувають, що Азов досить недалеко від нас", - наголосив Плетенчук.

Вночі 22 червня РФ здійснила потужний удар по Україні ракетами і дронами. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Загалом росіяни використали 16 ракет різних типів і 13 БпЛА.

Читайте також: