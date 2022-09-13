Війська РФ вдарили по прикордонню Сумської області: в ОВА розповіли деталі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумщину.
Окупанти гатили по двох громадах Сумської області.
Про це вранці 13 вересня повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
За даними влади, після опівночі росіяни випустили 8 мін по територіях Есманьської громади. Також зафіксовано 17 прильотів зі ствольної артилерії у Хотінській громаді. Там росіяни вели артобстріл від восьмої ранку.
"В обох випадках - без постраждалих, інформація про руйнування уточнюються. Дякую нашим захисникам та захисницям!", - написав Живицький.
Тим часом у Харкові знову проблеми з електрикою через обстріли РФ. Вранці зупинилося метро.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли Лозову на Харківщині: влучили в заклад освіти (фото)
Крім того Слов’янськ знову зазнав масованого обстрілу, загинув чоловік.
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