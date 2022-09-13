Війська РФ вдарили по прикордонню Сумської області: в ОВА розповіли деталі

Окупанти гатили по двох громадах Сумської області.

Про це вранці 13 вересня повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За даними влади, після опівночі росіяни випустили 8 мін по територіях Есманьської громади. Також зафіксовано 17 прильотів зі ствольної артилерії у Хотінській громаді. Там росіяни вели артобстріл від восьмої ранку.

"В обох випадках - без постраждалих, інформація про руйнування уточнюються. Дякую нашим захисникам та захисницям!", - написав Живицький.

Тим часом у Харкові знову проблеми з електрикою через обстріли РФ. Вранці зупинилося метро.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Лозову на Харківщині: влучили в заклад освіти (фото)

Крім того Слов’янськ знову зазнав масованого обстрілу, загинув чоловік.

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