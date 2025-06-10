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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ вдарила "Кинджалами" по одному з аеродромів: Ігнат розкрив наслідки

Росія уже не вперше атакує військові аеродроми України, наголосив Ігнат.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"Кинджал".

"Кинджал".

Напередодні, 9 червня, армія РФ атакувала аеробалістичними ракетами “Кинджал” український аеродром. Є ураження та певне пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Втім, про яке саме летовище йдеться, зокрема - чи про аеродром в місті Дубно Рівненської області, Ігнат не уточнив.

"Росія уже не вперше атакує військові аеродром. Вчора дійсно такий випадок був. Один з оперативним аеродромів був під ударом не лише "Шахедів". Ворог не пожалів чотири ракети "Кинджал". Всі вони були знищені. Але, на жаль, наслідки є. Є ураження, певне пошкодження інфраструктури. Це ускладнює нам роботу, але атаку було відбито, як і попередні", - наголосив він.

За його словами, українські льотчики відпрацьовують по ворогу навіть застарілими радянськими літаками СУ-27 і МіГ-29, а не лише F-16 і "Міражем".

“Коли завдали удар і йдуть від ворожих ракет, то інколи по одному літаку може ворог спрямовувати чотири-шість ракет і це надзвичайний ризик", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, минулої ночі 9 червня Росія масовано атакувала Рівненщину. Під ударом було місто Дубно. Ворог застосував аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал» та кілька десятків ударних БпЛА, а також Х-101.

Втім, зранку знову у Рівненській області сталися потужні вибухи. Повідомлялося про пуски двох “Кинджалів”. Гучно було в районі міста Дубно.

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