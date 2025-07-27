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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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43
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РФ вдарила по автобусу з цивільними на Сумщині: перші деталі

На Сумщині росіяни вдарили по автобусу з цивільними — є постраждалі.

Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині

Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині / © Новинарня

Російські війська сьогодні ввечері, 27 липня, на Сумщині вдарили по автобусу з цивільними.

Про це розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався в районі Юнаківської громади. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їм надають допомогу.

Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.

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