РФ вдарила по автобусу з цивільними на Сумщині: перші деталі

Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині / © Новинарня

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Російські війська сьогодні ввечері, 27 липня, на Сумщині вдарили по автобусу з цивільними.

Про це розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався в районі Юнаківської громади. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їм надають допомогу.

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Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.