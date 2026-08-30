РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та Lipton Ice Tea

Pepsi / © Associated Press

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Росія 29 серпня атакувала виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області, де випускають газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.

Про це повідомила пресслужба компанії. За її даними, серед співробітників постраждалих немає.

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PepsiCo працює в Україні через мережу підприємств у Миколаївській області, де виробляють соки, снеки, газовані напої та холодний чай. Компанія представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

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Як пише Forbes, це не перший випадок, коли об’єкти PepsiCo в Україні зазнають пошкоджень через російські атаки.

2022 року через близькість до фронту компанія релокувала частину виробництва з Миколаївщини до Вишневого поблизу Києва. У вересні 2023 року внаслідок ракетного удару там сталася пожежа, яка знищила склад молочної продукції та виробничі приміщення. Після цього Pepsi компанії довелося певний час імпортувати з-за кордону.

Основною операційною компанією PepsiCo в Україні є ТОВ «Сандора». 2025 року її виторг становив близько 13,3 млрд грн — на 8,7% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток сягнув 845 млн грн.

На кінець 2025 року активи компанії становили 8,53 млрд грн, а штат — 2399 працівників.

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Раніше ми писали, що російська окупаційна армія цілеспрямовано продовжує знищувати українську інфраструктуру, проте Сили оборони ефективно відповідають симетричними ударами по ворожих ресурсах. Зараз протистояння набуло ознак боротьби економік, де кожна зі сторін намагається завдати максимальної шкоди ключовим галузям противника для виснаження його воєнного потенціалу.

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