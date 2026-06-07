РФ вдарила по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС: що встановила СБУ

ЧАЕС / © Getty Images

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Служба безпеки України кваліфікує російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС як воєнний злочин.

Про це повідомили в СБУ.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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За даними слідчо-оперативної групи СБУ, російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» о 02:05 7 червня. Окремі елементи дрона вже знайшли на місці ураження.

Місце влучання біля ЧАЕС. / © СБУ

Внаслідок вибуху пошкоджено будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

Водночас у СБУ зазначили, що удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон залишається в межах норми. Загиблих і поранених немає.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури проводять комплекс заходів, щоб встановити та притягнути до відповідальності причетних до цієї атаки.

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Деталі безпілотника, який влучив біля ЧАЕС. / © СБУ

Що відомо про атаку на сховище ядерного палива

У ніч проти 7 червня російський дрон типу Shahed влучив у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Об’єкт розташований приблизно за 15 км від ЧАЕС.

За даними «Енергоатома» та Генштабу ЗСУ, будівля зазнала часткових пошкоджень. Пожежу на площі 40 кв. м оперативно ліквідували.

На момент атаки відпрацьованого ядерного палива в будівлі не було. Працівники не постраждали, а радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми.

В «Енергоатомі» та Генштабі назвали удар черговим актом ядерного тероризму з боку Росії. Там наголосили, що Кремль свідомо створює загрози для глобальної безпеки та порушує міжнародне право.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар дроном по об’єкту поблизу Чорнобильської АЕС. За його словами, атака на сховище ядерних відходів є свідомим і підлим ударом по критичній інфраструктурі. Влада вже інформує міжнародних партнерів.

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