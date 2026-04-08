РФ вдарила по Запорізькому району: є загиблий і поранені

Наслідки ворожого обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина, є поранені та руйнування житлової інфраструктури. Окремо в Запоріжжі постраждала 47-річна жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Загинула людина, горять житлові будинки: росіяни ударили керованими авіабомбами по Запорізькому району», — зазначив він.

Реклама

За словами Федорова, внаслідок атаки у Балабиному зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, на місцях виникли пожежі.

Він додав, що під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Згодом очільник ОВА повідомив про наслідки атаки і в обласному центрі.

«Після удару по обласному центру виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Поранена 47-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога», — заявив Федоров.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 8 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.