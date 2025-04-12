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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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59
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РФ вдарили КАБом по Куп’янську: під завалами можуть бути люди

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, триває розбір завалів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Куп’янську

Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Куп’янську

Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по приватному житловому будинку у місті Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 18:20 окупанти вдарили КАБом по приватному будинку”, — йдеться у заяві очільника області.

Внаслідок обстрілу поранення дістали четверо мирних жителів: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, а також жінки віком 52 та 73 роки.

Попередньо відомо, що під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Нагадаємо, Росія оснастила "Шахеди" кульками, які збільшують кількість жертв серед цивільних.

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