"РФ вдається до безвідповідальних погроз ядерною кнопкою" - Блінкен про шантаж Кремля

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і вдається до небезпечних погроз "ядерною кнопкою".

Таку заяву зробив Блінкен під час конференції щодо перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, інформує "Європейська правда".

"Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і вдається до безвідповідальних, небезпечних погроз ядерною кнопкою - її президент попередив, що ті, хто підтримує захист України, цитую, "ризикує отримати наслідки… яких ви не бачили ніколи раніше в своїй історії", - сказав Ентоні Блінкен, який серед прикладів загрозливої поведінки окрім РФ, згадав КНДР та Іран.

У цьому контексті Блінкен зауважив, що під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС. Її ж Росія використовує як військову базу і обстрілює звідти українців, знаючи, що вони не можуть і не стануть бити у відповідь, тому що можуть випадково поцілити у ядерні об’єкти, реактор або сховище радіоактивних відходів.

"Це підносить поняття використання людського щита на абсолютно інший і жахливий рівень", - заявив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що агресія РФ проти України є кричущим порушенням міжнародного права і заснованого на правилах глобального порядку, який всі намагаються зберігати.

"Та ще більш критично - і це напряму пов’язано з темою, яка нас зібрала на цій конференції, - що ці дії також суперечать гарантіям, які вона (РФ) надала Україні у 1994 році за так званим Будапештським меморандумом, гарантії поваги до суверенітету і незалежності України, які зіграли важливу роль у тому, щоб Україна наважилася віддати свій ядерний арсенал, успадкований після розпаду СРСР… Який сигнал це посилає будь-якій країні світу? Усі можуть задуматись, що їм необхідно мати ядерну зброю, щоб захищатися і уникнути агресії проти свого суверенітету і незалежності", - зазначив він.

Блінкен наголосив, що всі країни, які мають ядерну зброю, зобов’язані діяти відповідально.

"Ми зі свого боку обрали діяти стримано та уникати кроків, які можуть незумисно підвищити напругу - як, наприклад, відмовились від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет та не підвищили готовність наших ядерних сил у відповідь на російське "брязкання зброєю". У нашому світі немає місця для ядерного стримування на основі примусу, залякування й шантажу. І ми маємо спільно протидіяти такому", - підсумував держсекретар США.

Раніше Блінкен назвав умову для застосування США ядерної зброї.

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