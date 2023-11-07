РФ вдається до випробування нових тактик: Тарнавський показав невдалий штурм окупантів

Окупаційна армія Росії вдається до випробування нових тактик на війні.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Так, днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману.

"У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки і відступив", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, за даними аналітиків, ЗСУ розширили контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині.

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