РФ вдається до випробування нових тактик: Тарнавський показав невдалий штурм окупантів

Окупанти намагалися штурмувати передові позиції десантників ЗСУ.
Окупаційна армія Росії вдається до випробування нових тактик на війні.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Так, днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману.
"У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки і відступив", - додав Тарнавський.
Нагадаємо, за даними аналітиків, ЗСУ розширили контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині.
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