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РФ вдається до випробування нових тактик: Тарнавський показав невдалий штурм окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РФ вдається до випробування нових тактик: Тарнавський показав невдалий штурм окупантів

Знищена техніка окупантів / Фото: скриншот

Окупанти намагалися штурмувати передові позиції десантників ЗСУ.

Окупаційна армія Росії вдається до випробування нових тактик на війні.   

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Так, днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману.

"У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки і відступив", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, за даними аналітиків, ЗСУ розширили контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
199
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