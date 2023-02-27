РФ вдвічі збільшила корабельне угруповання у Чорному морі: в ОК "Південь" попередили про нову тактику ворога

Окупанти вишукують нову тактику, щоб ракетні удари були результативнішими. Саме тому вони підтягнули підводні ракетоносії, пуск з яких ускладнений для виявлення ППО.
У Чорному морі окупанти вдвічі збільшили своє корабельне угруповання.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Наразі 12 ворожих кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це – 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі.
"Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій", – попереджають в ОК "Південь".
Навіщо РФ збільшила кількість кораблів
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснила, що збільшення кількості кораблів РФ у Чорному морі пов'язане з тим, що ворог не завжди спокійно почуває себе в бухтах, які вважає своїми пунктами базування.
"Вони намагаються "грати м'язами", тому що додалися і великі десантні кораблі. Хоча тримаються вони на відстані 150-200 км від контрольованого Україною берега. Але те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, і те, що це підводні ракетоносії, пуск з яких для виявлення протиповітряної оборони ускладнений, може говорити про ту саму нову тактику, яку вони вишукують, щоб ракетні удари були результативнішими", – пояснила Гуменюк.
Злочинні атаки ворога
Окупанти протягом дня продовжував обстріли мирних населених пунктів і населення правобережжя Херсонщини і громад Миколаївщини, що протилежні Кінбурнській косі.
По Херсону та Антонівці ворог вдарив півтори десятки разів, обстріли сягали й Чорнобаївки, акваторію Дніпро-Бузького лиману і узбережжя Очаківської громади обстріляно тричі. Обійшлося без людських втрат.
Також росіяни обстріляли й окуповані Олешки. Гуменюк пояснила, що загарбники зробили це через дві причини:
- щоб дискредитувати ЗСУ:
- щоб виправдати перед власним командуванням в Кремлі втечу з лівобережних населених пунктів Херсонщини. Хоча насправді окупанти "вшиваються" через страх перед українським контрнаступом.
Удари у відповідь
Українські ракетно-артилерійські підрозділи на півдні знищили:
- щонайменше 10 окупантів;
- міномет, 2 "гради" і 3 артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину;
- результативно відпрацьовано по 3 спостережних пунктах ворога на лівому березі.
Раніше The Guardian назвала 5 сценаріїв закінчення війни в Україні.
Читайте також: