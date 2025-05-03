В полон ЗСУ потрапили африканці

Російські військові / © Associated Press

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Уряд Того офіційно підтвердив, що його громадяни, зокрема студенти, воювали на боці РФ проти України та потрапили до полону. За даними міністерства, багато з них виїхали з країни, отримавши пропозиції «навчальних стипендій» від російських структур.

Про це повідомило МЗС Того.

«Зіткнувшись із цією тривожною ситуацією, міністерство закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними. Він закликає їх перевіряти справжність пропозицій щодо стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов’язання, та звертатися до компетентних служб», — йдеться в повідомленні міністерства.

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Зараз Того співпрацює з міжнародними партнерами, щоб з’ясувати долю полонених. Україна поки офіційно не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, поблизу Куп’янська росіяни вигадали броньованого монстра, для цього вони приварили сарай на танк.