РФ вербує молодих дівчат для вбивств військових: очільник Нацполіції терміново звернувся до батьків

Іван Вигівський / © Національна поліція України

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Російські спецслужби через месенджери вербують молодих дівчат, зокрема неповнолітніх, для організації вбивств українських військовослужбовців. Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували шість таких випадків, один злочин вдалося попередити.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія останнім часом змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військових.

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“Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори”, — зазначив Вигівський.

За даними Нацполіції, російські куратори знаходять дівчат через Telegram та інші месенджери, обіцяють їм легкий заробіток і дистанційно координують їхні дії.

Зокрема, їм дають завдання шукати військових на сайтах знайомств, встановлювати з ними контакт і пропонувати провести разом дозвілля. Для реалізації злочину куратори надсилають гроші на оренду квартири, алкоголь та інші витрати.

Окремо, за словами Вигівського, куратори повідомляють місця “закладок”, де виконавиці отримують метадон. Далі під час нібито романтичної зустрічі військового пригощають алкоголем, до якого заздалегідь додають наркотичну речовину.

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“Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян. Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток”, — сказав голова Нацполіції.

Він нагадав про нещодавній випадок у Житомирській області, де правоохоронці затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця за вказівками російського куратора.

Аналогічну схему задокументували у Харкові. Там дві неповнолітні дівчини за гроші від замовника через Telegram виконували злочинні вказівки щодо військового.

Вигівський наголосив, що обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності. Усі, хто погоджується на співпрацю з представниками держави-агресора, відповідатимуть за законом.

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Водночас він підкреслив, що російські спецслужби використовують таких виконавців як “витратний матеріал” і не переймаються їхньою подальшою долею.

Голова Нацполіції закликав батьків уважно стежити за спілкуванням дітей у месенджерах, появою невідомих джерел доходу, отриманням коштів від сторонніх осіб, раптовими поїздками, орендою житла або виконанням підозрілих доручень.

Окремо Вигівський звернувся до військових із закликом бути максимально обережними під час знайомств через інтернет і соціальні мережі.

“Ворог активно використовує такі ресурси для збору інформації, встановлення контактів і підготовки злочинів. Не втрачайте пильності та повідомляйте правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації”, — підсумував він.

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Нагадаємо, у Житомирі неповнолітню мешканку Бердичева підозрюють у навмисному вбивстві 27-річного військовослужбовця Збройних сил України за вказівкою російських кураторів.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала 18-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав інформацію про наслідки масованої атаки по столиці 24 травня.

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