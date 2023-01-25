РФ вербує ув’язнених українців до складу ПВК "Вагнера" - Генштаб

Агресорка Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У російському Краснодарі в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії "Вагнера". За даними Генштабу, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

"Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених", - наголошують у зведенні.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнера" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

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