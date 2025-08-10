- Дата публікації
РФ вгатила КАБами по Запоріжжю: є постраждалі, під завалами можуть бути люди (фото)
Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого відомо наразі про 12 постраждалих.
Увечері 10 серпня 2025 року, російська армія КАБами атакувала транспортне інфраструктурне підприємство у Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, ворог завдав два удари КАБами. Перший удар був завданий по обʼєкту транспортної інфраструктури, другий — по університетський клініці Запорізького медичного університету.
Унаслідок атаки є вісім постраждалих, один з них — у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Рятувальна операція продовжується.
«Рятувальники розбирають завали. Є інформація, що під завалами можуть залшатися люди», — каже голова ОВА.
UPD. Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 12 людей.
Нагадаємо, під час атаки на Запорізький район під ранок 6 серпня російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.