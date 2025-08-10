РФ вгатила КАБами по Запоріжжю: є постраждалі, під завалами можуть бути люди (фото)

Удар по Запоріжжю 10 серпня / © Запорізька ОВА

Реклама

Увечері 10 серпня 2025 року, російська армія КАБами атакувала транспортне інфраструктурне підприємство у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав два удари КАБами. Перший удар був завданий по обʼєкту транспортної інфраструктури, другий — по університетський клініці Запорізького медичного університету.

Реклама

Унаслідок атаки є вісім постраждалих, один з них — у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Рятувальна операція продовжується.

«Рятувальники розбирають завали. Є інформація, що під завалами можуть залшатися люди», — каже голова ОВА.

UPD. Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 12 людей.

Нагадаємо, під час атаки на Запорізький район під ранок 6 серпня російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.