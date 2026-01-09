РФ вгатила по Україні "Орешніком": що відомо про ракету, якою Путін залякує світ

Ракетний комплекс, яким вихвалялася РФ на параді / © Getty Images

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих. У Повітряних силах підтвердили, що серед ракет був і «Орешнік».

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю ракету і удари нею по Україні.

Удар по Львову 9 січня

У Львові пізно ввечері відбулась низка потужних вибухів під час оголошення повітряної загрози.

Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказували моніторингові канали, була ракета «Орешнік».

Зрання, 9 січня, Росія визнала застосування «Орешніка» і пояснила це нібито відповіддю «на атаку України на резиденцію Путіна на Валдаї», якої насправді не було.

«Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч проти 29 грудня 2025 року, Збройними Силами Росії завдано масованого удару… ракетним комплексом середньої дальності „Орешнік“… по критично важливих об’єктах на території України», — заявило Міноборони Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав про те, що такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО — це серйозна загроза безпеці на європейському континенті та випробування для трансатлантичної спільноти.

«Путін використовує балістичні ракети проміжної дальності поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді», — написав Сибіга.

Балістична ракета / © Getty Images

Повітряне командування «Захід» уточнило, що удар завдавали по об’єктах інфраструктури у Львові.

Ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, заявило командування.

Загалом Росія сьогодні запустила по Україні 278 цілей: 36 ракет та 242 БпЛА, основною ціллю атаки були Київ та область.

Станом на цей момент даних про постраждалих у Львові та області немає. За попередньою інформацією, цивільні об’єкти та житлові будинки Львова не зазнали пошкоджень, обстріл стосувався об’єктів критичної інфраструктури. Військові продовжують аналізувати ситуацію та обіцяють надати додаткові роз’яснення після уточнення всіх обставин.

Ракети, якими РФ атакує Україну / © Getty Images

Зазначимо, що росіяни не вперше випустили «Орешнік» по Україні. Вперше удар прийняв Дніпро.

Що відомо про удар

Балістична ракета, випущена Росією по Дніпру 21 листопада, несла кілька боєголовок, але не мала вибухівки. Вона завдала «обмежених збитків».

У результаті атаки стало відомо про руйнування поруч з медичним центром, також отримали пошкодження кілька будинків, автівок та гаражів.

«У цьому випадку (ракета) була без вибухівки… Не було жодних вибухів, на які ми очікували. Щось було, але не дуже сильне», — таку інформацію надали журналістам Reuters власні джерела.

За словами експертів, виключення вибухових речовин із «головної частини» — теплозахищеної частини ракети, яка несе боєголовку, — залишає місце для приладів, які країни можуть використовувати для експериментів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що удар балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» минув успішно і «досяг мети — ракетно-оборонного підприємства в українському місті Дніпро». Він додав, що Росія продовжить випробовувати її у бойових умовах і що має певний запас готових ракет.

За інформацією офіційних осіб США, ймовірно, Росія має лише кілька таких ракет. Західні експерти додають, що, очевидно, така зброя є похідною від балістичної ракети середньої дальності РС-26.

«Я б сказав, що це неймовірно дорогий спосіб завдати, можливо, не такої шкоди», — сказав директор Програми з нерозповсюдження в Східній Азії в Центрі досліджень нерозповсюдження їм. Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері у Каліфорнії Джеффрі Льюїс.

Пізніше в ГУР повідомили, що таких в арсеналі в противника може бути близько 10 штук. Збивати такі ракети дуже складно, але можливо.

Якщо «Орешнік» начинити ядерним зарядом — якими будуть наслідки від удару

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром з половину Дніпропетровської області.

Про це в етері телемарафону заявив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

За його даними, якщо застосувати «Орешнік» з ядерним спорядженням, то довготривалі наслідки радіоактивного забруднення територій залежатимуть від напрямку вітру в момент вибуху.

«Ракета має бойову частину, що розділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні вразити шість окремих цілей», — зазначив Романенко.

Що відомо про «Орешнік»

Балістична ракета середньої дальності «Орешнік» створена «підступними» порушниками Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року, пише Forbes.

Заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх описала ракету як варіант російської балістичної ракети РС-26 «Рубеж», яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі. І вона належить до заборонених двох договірних категорій.

Один з російських мобільних ракетних комплексів / © Вікіпедія

«Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу», — заявив Буданов.

Якусь інформацію про ракету поширив російський президент Володимир Путін у своїй заяві.

Він сказав, що ракета була у «без’ядерному гіперзвуковому оснащенні», її боєголовки «атакували цілі зі швидкістю 10 Махів — це 2,5-3 кілометри на секунду».

Неурядова організація «Центр з контролю над озброєннями та нерозповсюдженням» у своїй брошурі про балістичні ядерні ракети наводить меншу цифру — 3 200 кілометрів на годину, тобто майже 900 метрів на секунду. Однак боєголовки на такій швидкості збити теж дуже складно.

Найімовірніше, «Орешнік», про який говорив Путін, міг розробити Московський інститут теплотехніки (МІТ).

«Власне, ракета „Орешнік запускається з мобільної пускової установки. На пусковій установці перебуває лише одна така ракета. Комплекс називається 15П771, ракета — Р-28. Загалом швидкісні характеристики стандартні для балістичної ракети. Швидкість в режимі польоту може сягати 28 тисяч км на годину. Тобто 28 М. А під час підльоту вона вже сягає 10 М“, — пояснив авіаексперт Валерій Романенко.

Ракета має бойову частину, яка розділена на шість окремих індивідуальних блоків наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні уразити шість окремих цілей.

За його словами, це жодним чином не високоточна зброя, адже відхилення від цілі може становити до 50 метрів.

На думку Валерія Романенка, «Орешнік» — це просто попередження про те, що Росія готова застосувати ракети такого класу, проти яких європейські країни практично не мають систем, здатних їх збити.