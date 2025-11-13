ТСН у соціальних мережах

Війна
133
1 хв

РФ вгатила по Україні: що летіло і де гриміли вибухи

Уночі росіяни тероризували українців — випустили безпілотники та ракету.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 13 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував однією балістичною ракетою „Іскандер-М“ із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербер”а і безпілотниками інших типів із напрямків“, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні країни.

Нагадаємо, Росія вдарила дронами по Одеській області. Що відомо — читайте у новині.

