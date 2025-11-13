- Дата публікації
РФ вгатила по Україні: що летіло і де гриміли вибухи
Уночі росіяни тероризували українців — випустили безпілотники та ракету.
У ніч проти 13 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував однією балістичною ракетою „Іскандер-М“ із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербер”а і безпілотниками інших типів із напрямків“, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні країни.
Нагадаємо, Росія вдарила дронами по Одеській області. Що відомо — читайте у новині.