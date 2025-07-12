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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

РФ вгатила з "Торнадо" по центру Слов’янська: є загиблий та поранені (фото)

Внаслідок російського удару у центрі Слов’янська є загиблий та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Слов'янську

Удар по Слов’янську / © Донецька обласна прокуратура

Російські війська атакували Слов’янськ зі РСЗВ «Торнадо-С», внаслідок чого одна людина загинула, а троє дістали поранення.

Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Вадим Лях і очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура.

Влучання сталося у центральній частині, в районі автовокзалу. Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік.

/ © Донецька обласна прокуратура

© Донецька обласна прокуратура

Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі.

Місце удару по Слов’янську

Місце удару по Слов’янську

Місце удару по Слов’янську

Місце удару по Слов’янську

Було пошкоджено приміщення торговельного комплексу, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля.

Також вночі та вранці під вогонь потрапив сплюндрований Покровськ — там 2 людини загинули і 2 людини поранені.

Удар по Покровську

Удар по Покровську

Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

Росіяни випустили по Україні майже 600 дронів і 26 ракет.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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