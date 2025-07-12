РФ вгатила з "Торнадо" по центру Слов’янська: є загиблий та поранені (фото)

Удар по Слов’янську / © Донецька обласна прокуратура

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Російські війська атакували Слов’янськ зі РСЗВ «Торнадо-С», внаслідок чого одна людина загинула, а троє дістали поранення.

Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Вадим Лях і очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура.

Влучання сталося у центральній частині, в районі автовокзалу. Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік.

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© Донецька обласна прокуратура

Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі.

Місце удару по Слов’янську

Місце удару по Слов’янську

Було пошкоджено приміщення торговельного комплексу, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля.

Також вночі та вранці під вогонь потрапив сплюндрований Покровськ — там 2 людини загинули і 2 людини поранені.

Удар по Покровську

Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

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Росіяни випустили по Україні майже 600 дронів і 26 ракет.