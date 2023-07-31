РФ від самого ранку обстрілює Херсон: відомо про 4 загиблих і 17 поранених

Наймолодшій пораненій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні.

Російські окупанти знову обстрілюють Херсон.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також читайте Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні – Financial Times

За його словами, ворог цинічно бʼє по житлових кварталах – найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

Станом на 18:00 31 липня відомо про 4 загиблих і 17 поранених. Наймолодшій травмованій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що російська армія сьогодні, 31 липня, нещадно обстрілює Херсонщину від самого ранку.

За його словами, один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.

Прокудін пов'язує збільшення інтенсивності обстрілів з ротацією ворожого війська лівобережжі.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати! Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні! Окупанти криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться", – підсумував керівник ОВА.

Нагадаємо, зранку 31 липня у Херсоні пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що окупанти обстріляли місто з "Градів". Під удар армії РФ потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Згодом стало відомо, що у Херсоні кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

В обід 31 липня керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти знову обстріляли обласний центр. Росіяни вдарили по мікрорайону Корабел, внаслідок чого загинув чоловік.